Turin

c_myxuh

ПоЧеРкУшки

Сергей Мухин... Рассказы... Путешествия... Горы... Фотографии...

promo c_myxuh november 10, 2013 02:26 37
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Шанхайский Альбом (часть первая)
Сергей Мухин — Пожалуйста, посмотрите сюда. Смотрю «сюда», откуда на меня с монитора смотрит... Да это же я... сам на себя смотрю. Компьютер сканирует мою заспанную физиономию и сравнивает её с изображением в паспорте. Для китайцев все европейцы на одно лицо.…
12 comments :
( 12 comments Leave a comment )
  • 1
mamapticy
2016-12-31 11:49 am (UTC)
ух ты) спасибо за сказку!
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c_myxuh
2016-12-31 11:51 am (UTC)
Пожалуйста :-)
C наступающим !!!
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kiki_morok
2016-12-31 06:24 pm (UTC)
Витрины красивы, да, сказочный новый год) С Наступающим!
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Спасибо!

c_myxuh
2016-12-31 07:42 pm (UTC)
С Наступающим Новым годом!

Edited at 2016-12-31 07:43 pm (UTC)
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noveltour
2017-01-01 06:28 pm (UTC)
Да, такую Красную шапочку попробуй съешь:))
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c_myxuh
2017-01-01 07:25 pm (UTC)
хорошая девочка)
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Рождественские сказки Москвы...

livejournal
2017-01-01 09:39 pm (UTC)
Пользователь elna05 сослался на вашу запись в своей записи «Рождественские сказки Москвы... » в контексте: [...] новогоднее чудо в праздничных витринах. "Продолжение...Читать... Читать... Читать..." [...]
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ismolnik
2017-01-02 10:49 am (UTC)
Между какими метро и адрес!

GPRS
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c_myxuh
2017-01-02 11:02 am (UTC)
:-)
- Петька, приборы?
- 75
- что 75?
- а что приборы?

Вас что конкретно интересует? теряюсь в догадках....
Если Вы знаете станции метро- где находится ЦУМ.... не можете не знать)
Справа от Большого театра....
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ismolnik
2017-01-02 11:21 am (UTC)
Справа от Большого театра открыли после ремонта магазин? Это ЦУМ или военторг?
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Сказочные витрины (и цены) ЦУМа

livejournal
2017-01-04 08:46 pm (UTC)
Пользователь galchi сослался на вашу запись в своей записи «Сказочные витрины (и цены) ЦУМа» в контексте: [...] Сергей Мухин. еще много [...]
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