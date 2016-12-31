В самом дорогом магазине России ...
Нет, не так.... В сказочно дорогом московском магазине - сказочные рождественские окна.
За стеклами - сказки.. что для ЦУМа - хорошая традиция - устраивать новогоднее чудо в праздничных витринах.
Сказки сделаны настолько здорово, что люди специально приходят к "Центральному универсальному.... " для того, чтобы посмотреть витрины - самые красивые в столице.
Занимательные и подробные, с невероятным количеством изобретенных деталей.
Придумана каждая сцена, каждая сказка, каждый сюжет так, что застывшие "действа" за стеклом напоминают декорации к спектаклю.
Герои "как живые"...
ах, если бы еще была анимация, играла музыка и "куклы" двигались....
сказки бы ожили. Не хватает совсем чуть- чуть... и бабочки полетят, птицы захлопают крыльями....
Приятно, кстати, узнавать прошлогодних героев в новых ролях (например, попробуйте найти русалку из ванны).
В этом году сказки перестали быть квестом, каждая сцена подписана - на стекле названия сказок.
- Папа, а это что за сказка?
- Златовласка - гордо скажет образованый папа (из подсмотренного).
И.... стало меньше рекламы.
Не все манекены в костюмах от Бриони (?) или платьях от Кавали (?) не надуманые и случайные,
в большинстве своем, органично живут в
Одним словом - здорово! Пять балов!
Витрины ЦУМа - рождественская достопримечательность Москвы, безусловно, заслуживающая специального посещения.
Не все надписи попали в кадр, попробуйте сами отгадать названия сказок.
Скажу лишь, что если в прошлом году в витринах жили русские сказки.
В этом - мировая коллекция наиболее популярных детских шедевров....
Добро пожаловать в путешествие по сказкам....
Здесь прошлогодние витрины ЦУМА, любопытно сравнить:
"Сказки за рождественскими витринами... ЦУМ" 2016...
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C наступающим !!!
Спасибо!
Edited at 2016-12-31 07:43 pm (UTC)
Рождественские сказки Москвы...
GPRS
- Петька, приборы?
- 75
- что 75?
- а что приборы?
Вас что конкретно интересует? теряюсь в догадках....
Если Вы знаете станции метро- где находится ЦУМ.... не можете не знать)
Справа от Большого театра....
Сказочные витрины (и цены) ЦУМа