Рождественские сказки Москвы...

витринах

Сергей Мухин.В самом дорогом магазине России ...Нет, не так.... В сказочно дорогом московском магазине - сказочные рождественские окна.За стеклами - сказки.. что для ЦУМа - хорошая традиция - устраивать новогоднее чудо в праздничных витринах.Сказки сделаны настолько здорово, что люди специально приходят к "Центральному универсальному.... " для того, чтобы посмотреть витрины - самые красивые в столице.Занимательные и подробные, с невероятным количеством изобретенных деталей.Придумана каждая сцена, каждая сказка, каждый сюжет так, что застывшие "действа" за стеклом напоминают декорации к спектаклю.Герои "как живые"...ах, если бы еще была анимация, играла музыка и "куклы" двигались....сказки бы ожили. Не хватает совсем чуть- чуть... и бабочки полетят, птицы захлопают крыльями....Приятно, кстати, узнавать прошлогодних героев в новых ролях (например, попробуйте найти русалку из ванны).В этом году сказки перестали быть квестом, каждая сцена подписана - на стекле названия сказок.- Папа, а это что за сказка?- Златовласка - гордо скажет образованый папа (из подсмотренного).И.... стало меньше рекламы.Не все манекены в костюмах от Бриони (?) или платьях от Кавали (?) не надуманые и случайные,в большинстве своем, органично живут всказках.Одним словом - здорово! Пять балов!Витрины ЦУМа - рождественская достопримечательность Москвы, безусловно, заслуживающая специального посещения.Не все надписи попали в кадр, попробуйте сами отгадать названия сказок.Скажу лишь, что если в прошлом году в витринах жили русские сказки.В этом - мировая коллекция наиболее популярных детских шедевров....Добро пожаловать в путешествие по сказкам....Здесь прошлогодние витрины ЦУМА, любопытно сравнить:Копирование фото запрещено.Републикация (кроме Livejournal) - возможна только с письменного разрешения автора.В Livejournal - републикация возможна только c прямой ссылкой на источник и автора - над катом.Изменение оригинальных текста и фото недопустимы.